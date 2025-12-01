Marché de Noël à Bonnemain Salle des Fêtes Bonnemain
Marché de Noël à Bonnemain Salle des Fêtes Bonnemain samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Bonnemain
Salle des Fêtes 12 Rue de Joudette Bonnemain Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Marché de Noël organisé par l’APEL St Joseph de Bonnemain. .
Salle des Fêtes 12 Rue de Joudette Bonnemain 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne
