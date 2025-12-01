Marché de Noël à Bonnétable Salle Mélusine Bonnétable
Marché de Noël à Bonnétable Salle Mélusine Bonnétable samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Bonnétable
Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
De bonnes idées pour vos achats de Noël !
Le Comité des Fêtes de Bonnétable vous invite à son marché de Noël.
Au programme expositions, maquillage pour les enfants, photo avec le Père Noël, défilé en calèche du Père Noël dans les rues de Bonnétable et à Super U.
Repas sur place 12€
Buvette, vin chaud, crêpes. .
Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
Great ideas for your Christmas shopping!
German :
Gute Ideen für Ihre Weihnachtseinkäufe!
Italiano :
Grandi idee per lo shopping natalizio!
Espanol :
¡Grandes ideas para tus compras navideñas!
L’événement Marché de Noël à Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Maine Saosnois