Marché de Noël à Bonnétable Salle Mélusine Bonnétable

Marché de Noël à Bonnétable

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable Sarthe

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

De bonnes idées pour vos achats de Noël !

Le Comité des Fêtes de Bonnétable vous invite à son marché de Noël.

Au programme expositions, maquillage pour les enfants, photo avec le Père Noël, défilé en calèche du Père Noël dans les rues de Bonnétable et à Super U.

Repas sur place 12€

Buvette, vin chaud, crêpes. .

Salle Mélusine Rue Twistringen Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

English :

Great ideas for your Christmas shopping!

German :

Gute Ideen für Ihre Weihnachtseinkäufe!

Italiano :

Grandi idee per lo shopping natalizio!

Espanol :

¡Grandes ideas para tus compras navideñas!

