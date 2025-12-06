Marché de Noël à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Salle des fêtes
> le 6 décembre de 10h/18
> le 7 décembre de 10h à 17h
Buvette et restauration sur place Vin chaud Photo avec le père Noël Majorettes Tombola etc…
Entrée gratuite
Infos 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07
19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 70 07
English :
Salle des fêtes
> December 6, 10am/18pm
> December 7 from 10am to 5pm
Refreshments and food on site Mulled wine Photo with Santa Claus Majorettes Tombola etc…
Free admission
Info 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07
German :
Festsaal
> am 6. Dezember von 10h/18
> am 7. Dezember von 10 bis 17 Uhr
Getränke und Speisen vor Ort Glühwein Foto mit dem Weihnachtsmann Majoretten Tombola etc.
Eintritt frei
Infos: 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07
Italiano :
Sala delle feste
> 6 dicembre dalle 10.00 alle 18.00
> 7 dicembre dalle 10.00 alle 17.00
Rinfreschi e cibo sul posto Vin brulè Foto con Babbo Natale Majorettes Tombola ecc…
Ingresso libero
Informazioni 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07
Espanol :
Sala de fiestas
> 6 de diciembre de 10:00 a 18:00
> 7 de diciembre de 10:00 a 17:00
Refrescos y comida in situ Vino caliente Foto con Papá Noel Majorettes Tómbola etc…
Entrada gratuita
Información 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07
L’événement Marché de Noël à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry a été mis à jour le 2025-09-09 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle