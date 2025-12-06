Marché de Noël à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry

Marché de Noël à Bouillancourt-en-Séry

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry Somme

Salle des fêtes

> le 6 décembre de 10h/18

> le 7 décembre de 10h à 17h

Buvette et restauration sur place Vin chaud Photo avec le père Noël Majorettes Tombola etc…

Entrée gratuite

Infos 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07

19 Grande Rue Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 70 07

English :

Salle des fêtes

> December 6, 10am/18pm

> December 7 from 10am to 5pm

Refreshments and food on site Mulled wine Photo with Santa Claus Majorettes Tombola etc…

Free admission

Info 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07

German :

Festsaal

> am 6. Dezember von 10h/18

> am 7. Dezember von 10 bis 17 Uhr

Getränke und Speisen vor Ort Glühwein Foto mit dem Weihnachtsmann Majoretten Tombola etc.

Eintritt frei

Infos: 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07

Italiano :

Sala delle feste

> 6 dicembre dalle 10.00 alle 18.00

> 7 dicembre dalle 10.00 alle 17.00

Rinfreschi e cibo sul posto Vin brulè Foto con Babbo Natale Majorettes Tombola ecc…

Ingresso libero

Informazioni 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07

Espanol :

Sala de fiestas

> 6 de diciembre de 10:00 a 18:00

> 7 de diciembre de 10:00 a 17:00

Refrescos y comida in situ Vino caliente Foto con Papá Noel Majorettes Tómbola etc…

Entrada gratuita

Información 06 66 35 19 89 03 22 26 70 07

