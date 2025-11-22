Marché de Noël à Boulleville Boulleville
Route de Saint-Pierre du Val Boulleville Eure
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Marché de Noël du village seniors.
Décorations, herbes aromatiques, bières, bois flotté, jouets, livres, gateaux, miel, aloe vera, parfum d’ambiance, créations diverses, gravures sur bois, peintures, bougies…
Tombola, tous gagnants !
Buvette sucrée, croustillons, gateaux, vin chaud.
Ouvert à tous !
Le clos des 2 villages à Boulleville .
English : Marché de Noël à Boulleville
Christmas market in the seniors’ village.
Decorations, herbs, beer, driftwood, toys, books, cakes, honey, aloe vera, home fragrances, various creations, wood engravings, paintings, candles…
German :
Weihnachtsmarkt des Seniorendorfs.
Dekorationen, Kräuter, Bier, Treibholz, Spielzeug, Bücher, Kuchen, Honig, Aloe Vera, Raumduft, verschiedene Kreationen, Holzschnitzereien, Gemälde, Kerzen…
Italiano :
Mercatino di Natale nel villaggio degli anziani.
Decorazioni, erbe aromatiche, birra, legni alla deriva, giocattoli, libri, dolci, miele, aloe vera, profumi per la casa, creazioni varie, incisioni su legno, dipinti, candele…
Espanol :
Mercado de Navidad en el pueblo de los mayores.
Decoraciones, hierbas aromáticas, cerveza, madera flotante, juguetes, libros, pasteles, miel, aloe vera, fragancias para el hogar, creaciones diversas, grabados en madera, pinturas, velas…
