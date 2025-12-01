Marché de Noël à Brée Brée
Marché de Noël à Brée Brée vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël à Brée
Salle des fêtes Brée Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Présence de divers exposants (artisans, produits de bouche…).
Animation organisée par l’APE de l’école de Brée, en collaboration avec la mairie et le comité des fêtes. .
Salle des fêtes Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 01 91 49
English :
L’événement Marché de Noël à Brée Brée a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons