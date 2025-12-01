Marché de Noël à Brée Brée

Marché de Noël à Brée Brée vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël à Brée

Salle des fêtes Brée Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :
2025-12-19

Présence de divers exposants (artisans, produits de bouche…).
Animation organisée par l’APE de l’école de Brée, en collaboration avec la mairie et le comité des fêtes.   .

Salle des fêtes Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 01 91 49 

English :

L’événement Marché de Noël à Brée Brée a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons