Marché de Noël à Brée Brée

Marché de Noël à Brée

Salle des fêtes Brée

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Présence de divers exposants (artisans, produits de bouche…).

Animation organisée par l’APE de l’école de Brée, en collaboration avec la mairie et le comité des fêtes. .

Salle des fêtes Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 01 91 49

