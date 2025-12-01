Marché de Noël à Breteuil

Salle des fêtes Breteuil-sur-Iton

Samedi 13 décembre 2025, 09:30

Dimanche 14 décembre 2025, 18:00

2025-12-13

C’est le retour du marché de Noël de Breteuil ! Au programme de nombreux exposants, produits du terroir, artisanaux.

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 2025. .

Salle des fêtes Breteuil-sur-Iton Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 09 45 36 47

