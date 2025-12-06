Marché de Noël à Brienne-le-Château Brienne-le-Château

Marché de Noël à Brienne-le-Château

Place de la Halle Brienne-le-Château Aube

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

La commune de Brienne-le-Château vous convie à son marché de Noël !

Venez partager l’ambiance chaleureuse des fêtes de fin d’année sous la halle en bois de la ville. De nombreux exposants attendent pour vous présenter leurs produits, dans l’optique de préparer vos emplettes et cadeaux de Noël !

#noel2025 .

Place de la Halle Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 80 31

