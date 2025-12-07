Marché de Noël à Brissarthe Les Hauts-d’Anjou

Marché de Noël à Brissarthe

Brissarthe Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association Brissarthe Animations organise son marché de Noël, le dimanche 07 décembre 2025 à Brissarthe.

L’association Brissarthe Animations vous invite à découvrir son marché de Noël, qui se tient le dimanche 7 décembre 2025 à Brissarthe Les Hauts d’Anjou, de 10h à 18h.

Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons mettre à l’honneur les talents et savoir-faire locaux: dans une ambiance chaleureuse, conviviale et festive

C’est l’occasion parfaite de découvrir des créations et partager la magie de Noël ! .

Brissarthe Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire brissartheanimations@gmail.com

English :

The Brissarthe Animations association is organizing its Christmas market on Sunday, December 07, 2025 in Brissarthe.

German :

Der Verein Brissarthe Animations organisiert seinen Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 07. Dezember 2025 in Brissarthe.

Italiano :

L’associazione Brissarthe Animations organizza il suo mercatino di Natale domenica 07 dicembre 2025 a Brissarthe.

Espanol :

La asociación Brissarthe Animations organiza su mercado de Navidad el domingo 07 de diciembre de 2025 en Brissarthe.

