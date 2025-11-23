Marché de Noël à Brives-Charensac Maison Pour Tous Brives-Charensac
Marché de Noël à Brives-Charensac Maison Pour Tous Brives-Charensac dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à Brives-Charensac
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Organisé par Habitat & Humanisme. Animations gratuites l’après-midi à la Maison pour tous.
Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69
English :
Organized by Habitat & Humanisme. Free afternoon activities at the Maison pour tous.
German :
Organisiert von Habitat & Humanisme. Kostenlose Animationen am Nachmittag im Maison pour tous.
Italiano :
Organizzato da Habitat & Humanisme. Pomeriggio di intrattenimento gratuito alla Maison pour tous.
Espanol :
Organizado por Habitat & Humanisme. Tarde de animación gratuita en la Maison pour tous.
L’événement Marché de Noël à Brives-Charensac Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay