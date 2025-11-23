Marché de Noël à Brives-Charensac Maison Pour Tous Brives-Charensac

Marché de Noël à Brives-Charensac

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Organisé par Habitat & Humanisme. Animations gratuites l’après-midi à la Maison pour tous.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69

English :

Organized by Habitat & Humanisme. Free afternoon activities at the Maison pour tous.

German :

Organisiert von Habitat & Humanisme. Kostenlose Animationen am Nachmittag im Maison pour tous.

Italiano :

Organizzato da Habitat & Humanisme. Pomeriggio di intrattenimento gratuito alla Maison pour tous.

Espanol :

Organizado por Habitat & Humanisme. Tarde de animación gratuita en la Maison pour tous.

