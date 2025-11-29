Marché de Noël à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy

Marché de Noël à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy samedi 29 novembre 2025.

salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Durant tout le week-end, vous pourrez trouver des idées de cadeaux, des produits pour vos repas de fêtes, mais aussi déguster sur place le bon vin chaud, les gaufres, bretzels….Pour les enfants, atelier de décos de Noël, illumination du h. sapin. Entrée libre et gratuite le samedi de 10h à 20h, le dimanche de 10h à 17h. Rv salle polyvalente. .

salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com

