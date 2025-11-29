Marché de Noël à Cajarc Cajarc

Marché de Noël à Cajarc Cajarc samedi 29 novembre 2025.

Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:30:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

La Mairie de Cajarc organise un marché de Noël, les 29 et 30 Novembre à l’Espace Françoise Sagan (agora et salle des fêtes) de Cajarc.
25 stands de qualité pour préparer les fêtes de fin d’année: artisans et producteurs locaux !

Animations diverses, père noël, surprises…
Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie  

English :

Cajarc town council is organizing a Christmas market on November 29 and 30 at the Espace Françoise Sagan (agora and salle des fêtes) in Cajarc.
25 quality stalls to get you ready for the festive season: local craftsmen and producers!

Various entertainments, Santa Claus, surprises…

German :

Das Rathaus von Cajarc organisiert am 29. und 30. November einen Weihnachtsmarkt im Espace Françoise Sagan (Agora und Festsaal) in Cajarc.
25 hochwertige Stände, um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten: Handwerker und lokale Produzenten!

Verschiedene Animationen, Weihnachtsmann, Überraschungen…

Italiano :

Il Comune di Cajarc organizza un mercatino di Natale il 29 e 30 novembre presso l’Espace Françoise Sagan (agorà e municipio) di Cajarc.
25 bancarelle di qualità per prepararsi alle feste: artigiani e produttori locali!

Diversi intrattenimenti, Babbo Natale, sorprese…

Espanol :

El ayuntamiento de Cajarc organiza un mercado de Navidad los días 29 y 30 de noviembre en el Espace Françoise Sagan (ágora y ayuntamiento) de Cajarc.
25 puestos de calidad para preparar las fiestas: artesanos y productores locales

Animaciones variadas, Papá Noel, sorpresas…

L’événement Marché de Noël à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Figeac