Marché de Noël à Cajarc Cajarc
Marché de Noël à Cajarc Cajarc samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël à Cajarc
Espace Françoise Sagan Cajarc Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
La Mairie de Cajarc organise un marché de Noël, les 29 et 30 Novembre à l’Espace Françoise Sagan (agora et salle des fêtes) de Cajarc.
25 stands de qualité pour préparer les fêtes de fin d’année: artisans et producteurs locaux !
Animations diverses, père noël, surprises…
La Mairie de Cajarc organise un marché de Noël, les 29 et 30 Novembre à l’Espace Françoise Sagan (agora et salle des fêtes) de Cajarc.
25 stands de qualité pour préparer les fêtes de fin d’année: artisans et producteurs locaux !
Animations diverses, père noël, surprises… .
Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie
English :
Cajarc town council is organizing a Christmas market on November 29 and 30 at the Espace Françoise Sagan (agora and salle des fêtes) in Cajarc.
25 quality stalls to get you ready for the festive season: local craftsmen and producers!
Various entertainments, Santa Claus, surprises…
German :
Das Rathaus von Cajarc organisiert am 29. und 30. November einen Weihnachtsmarkt im Espace Françoise Sagan (Agora und Festsaal) in Cajarc.
25 hochwertige Stände, um sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten: Handwerker und lokale Produzenten!
Verschiedene Animationen, Weihnachtsmann, Überraschungen…
Italiano :
Il Comune di Cajarc organizza un mercatino di Natale il 29 e 30 novembre presso l’Espace Françoise Sagan (agorà e municipio) di Cajarc.
25 bancarelle di qualità per prepararsi alle feste: artigiani e produttori locali!
Diversi intrattenimenti, Babbo Natale, sorprese…
Espanol :
El ayuntamiento de Cajarc organiza un mercado de Navidad los días 29 y 30 de noviembre en el Espace Françoise Sagan (ágora y ayuntamiento) de Cajarc.
25 puestos de calidad para preparar las fiestas: artesanos y productores locales
Animaciones variadas, Papá Noel, sorpresas…
L’événement Marché de Noël à Cajarc Cajarc a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Figeac