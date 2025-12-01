MARCHE DE NOËL A CARAMAN CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY Caraman
MARCHE DE NOËL A CARAMAN CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY Caraman dimanche 14 décembre 2025.
MARCHE DE NOËL A CARAMAN
CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY 19 Cours Alsace-Lorraine Caraman Haute-Garonne
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Venez vivre la magie de Noël au magnifique marché de noël de Caraman au centre culturel Antoine Saint Exupéry !
Venez profiter de diverses animations de 9 heures à 19 heures
– Marché d’artisans créateurs Boîte aux lettres du Père Noël au stand du comité (n’oublie pas ton prénom et ton nom sur ta lettre)
– Distribution de livres avec le Père Noël en personne !
– Feu d’artific en clôture (19h00) pour illuminer la soirée
– Tombola tentez votre chance et repartez avec de jolis lots
– Concours de fabrication de sapins de Noël à suspendre
Pour participer au concours de fabrication de sapin
– Laisse place à ton imagination et confectionne ton petit sapin de Noël à suspendre.
– Note bien ton prénom, nom, âge et numéro de téléphone et viens le déposer au sapin de Noël du comité.
– Les 5 plus beaux petits sapins suspendus seront récompensés
PROGRAMME
9h: Ouverture
12h-14h: Restauration sur place
14h30 La fanfare du Père Noël
16h: Tirage de la tombola
Gros lot dinde offerte par le comité des fêtes
16h30 Résultats du concours.
17h: Arrivée du Père Noël et distribution de livres (offerts par la mairie)
19h: Feu d’artifice (offert par la mairie) .
CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY 19 Cours Alsace-Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie comitefetescaraman@outlook.fr
English :
Come and experience the magic of Christmas at Caraman’s magnificent Christmas market at the Antoine Saint Exupéry cultural center!
German :
Erleben Sie den Zauber der Weihnacht auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt von Caraman im Kulturzentrum Antoine Saint Exupéry!
Italiano :
Venite a vivere la magia del Natale nel magnifico mercatino di Caraman presso il centro culturale Antoine Saint Exupéry!
Espanol :
Venga a vivir la magia de la Navidad en el magnífico mercado navideño de Caraman, en el centro cultural Antoine Saint Exupéry
