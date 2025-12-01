MARCHE DE NOËL A CARAMAN CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY Caraman

MARCHE DE NOËL A CARAMAN

CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY 19 Cours Alsace-Lorraine Caraman Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez vivre la magie de Noël au magnifique marché de noël de Caraman au centre culturel Antoine Saint Exupéry !

Venez profiter de diverses animations de 9 heures à 19 heures

– Marché d’artisans créateurs Boîte aux lettres du Père Noël au stand du comité (n’oublie pas ton prénom et ton nom sur ta lettre)

– Distribution de livres avec le Père Noël en personne !

– Feu d’artific en clôture (19h00) pour illuminer la soirée

– Tombola tentez votre chance et repartez avec de jolis lots

– Concours de fabrication de sapins de Noël à suspendre

Pour participer au concours de fabrication de sapin

– Laisse place à ton imagination et confectionne ton petit sapin de Noël à suspendre.

– Note bien ton prénom, nom, âge et numéro de téléphone et viens le déposer au sapin de Noël du comité.

– Les 5 plus beaux petits sapins suspendus seront récompensés

PROGRAMME

9h: Ouverture

12h-14h: Restauration sur place

14h30 La fanfare du Père Noël

16h: Tirage de la tombola

Gros lot dinde offerte par le comité des fêtes

16h30 Résultats du concours.

17h: Arrivée du Père Noël et distribution de livres (offerts par la mairie)

19h: Feu d’artifice (offert par la mairie) .

CENTRE CULTUREL DE SAINT EXUPERY 19 Cours Alsace-Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie comitefetescaraman@outlook.fr

English :

Come and experience the magic of Christmas at Caraman’s magnificent Christmas market at the Antoine Saint Exupéry cultural center!

German :

Erleben Sie den Zauber der Weihnacht auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt von Caraman im Kulturzentrum Antoine Saint Exupéry!

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale nel magnifico mercatino di Caraman presso il centro culturale Antoine Saint Exupéry!

Espanol :

Venga a vivir la magia de la Navidad en el magnífico mercado navideño de Caraman, en el centro cultural Antoine Saint Exupéry

L’événement MARCHE DE NOËL A CARAMAN Caraman a été mis à jour le 2025-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE