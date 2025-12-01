Marché de Noël à Cardroc Centre Social et Culturel AFEL Cardroc
Marché de Noël à Cardroc Centre Social et Culturel AFEL Cardroc mardi 16 décembre 2025.
Marché de Noël à Cardroc
Centre Social et Culturel AFEL Bourg Cardroc Ille-et-Vilaine
Marché de Noël proposé par la mairie de Cardroc. Nombreux exposants, animations musicales, présence du Père Noël, petite restauration, vin chaud… .
Centre Social et Culturel AFEL Bourg Cardroc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 45 86 04
