Marché de Noël à Catus Catus

Marché de Noël à Catus samedi 13 décembre 2025.
5018A Rue du Chateau Catus Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Venez vivre une journée magique placée sous le signe de la magie, de la gourmandise et de la convivialité !
+33 6 79 45 00 04 comanimcatus46@gmail.com
Come and experience a magical day of magic, gourmet delights and conviviality!
