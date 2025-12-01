Marché de Noël à Catus Catus

5018A Rue du Chateau Catus Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Venez vivre une journée magique placée sous le signe de la magie, de la gourmandise et de la convivialité !
5018A Rue du Chateau Catus 46150 Lot Occitanie +33 6 79 45 00 04  comanimcatus46@gmail.com

English :

Come and experience a magical day of magic, gourmet delights and conviviality!

L’événement Marché de Noël à Catus Catus a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Cahors Vallée du Lot