MARCHÉ DE NOËL À CAUX Caux

MARCHÉ DE NOËL À CAUX

Rue Pierre Pascal Caux Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Venez préparer les fêtes de fin d’année lors du marché de Noël organisé par le Souvenir Français de Caux

Marché de Noël 2ème Edition

Organisé par l’association Souvenir Français de Caux

Des créations artisanales, décorations et idées cadeaux, de quoi préparer les fêtes de Noël !

Animations pour les enfants avec château gonflable et balade en poney, stands de restauration et buvette sur place pour satisfaire les petites faims des gourmands

Samedi 22 Nov

– 11h ouverture des portes

– 15h visite de l’invité mystère

– 17h les enfants chantent Noël avec l’association Kara’Caux

– 18h les lutins annoncent l’arrivée du Père Noël

Dimanche 23 Nov

– 9h ouverture des portes

– 11h les grands chantent Noël avec l’association Kara’Caux

– 15h l’invité surprise revient

– 16h tirage de la tombola

– 16h30 les lutins annoncent le retour du Père Noël

#NOEL2025

#MARCHEDENOEL2025 .

Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie +33 7 68 35 03 84

English :

Come and prepare for the festive season at the Christmas market organized by the Souvenir Français de Caux

German :

Bereiten Sie sich auf dem vom Souvenir Français de Caux organisierten Weihnachtsmarkt auf die Feiertage vor

Italiano :

Venite a prepararvi per le feste al mercatino di Natale organizzato dal Souvenir Français de Caux

Espanol :

Ven a prepararte para las fiestas en el mercado navideño organizado por el Souvenir Français de Caux

