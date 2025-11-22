MARCHÉ DE NOËL À CAUX Caux
Rue Pierre Pascal Caux Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Venez préparer les fêtes de fin d’année lors du marché de Noël organisé par le Souvenir Français de Caux
Marché de Noël 2ème Edition
Organisé par l’association Souvenir Français de Caux
Des créations artisanales, décorations et idées cadeaux, de quoi préparer les fêtes de Noël !
Animations pour les enfants avec château gonflable et balade en poney, stands de restauration et buvette sur place pour satisfaire les petites faims des gourmands
Samedi 22 Nov
– 11h ouverture des portes
– 15h visite de l’invité mystère
– 17h les enfants chantent Noël avec l’association Kara’Caux
– 18h les lutins annoncent l’arrivée du Père Noël
Dimanche 23 Nov
– 9h ouverture des portes
– 11h les grands chantent Noël avec l’association Kara’Caux
– 15h l’invité surprise revient
– 16h tirage de la tombola
– 16h30 les lutins annoncent le retour du Père Noël
#NOEL2025
#MARCHEDENOEL2025 .
Rue Pierre Pascal Caux 34720 Hérault Occitanie +33 7 68 35 03 84
English :
Come and prepare for the festive season at the Christmas market organized by the Souvenir Français de Caux
German :
Bereiten Sie sich auf dem vom Souvenir Français de Caux organisierten Weihnachtsmarkt auf die Feiertage vor
Italiano :
Venite a prepararvi per le feste al mercatino di Natale organizzato dal Souvenir Français de Caux
Espanol :
Ven a prepararte para las fiestas en el mercado navideño organizado por el Souvenir Français de Caux
