Marché de noël à Cauzid Maison de retraite Maison Cauzid Loriol-sur-Drôme

Marché de noël à Cauzid

Maison de retraite Maison Cauzid 22 rue du Perrier Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 14:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Le petit marché de Noël de la maison Cauzid

Vendredi 28 & samedi 29 novembre de 14h30 à 17h30

Créations originales et douceurs de saison pour se faire plaisir au début de l’hiver ou pour offrir…

En musique le samedi !

.

Maison de retraite Maison Cauzid 22 rue du Perrier Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 61 55 animation.cauzid@fondationdiaconesses.org

English :

Cauzid’s little Christmas market

Friday November 28 & Saturday November 29, 2.30 pm to 5.30 pm

Original creations and seasonal sweets to treat yourself at the start of winter, or to give as a gift…

Music on Saturday!

German :

Der kleine Weihnachtsmarkt im Haus Cauzid

Freitag, 28. & Samstag, 29. November von 14:30 bis 17:30 Uhr

Originelle Kreationen und saisonale Leckereien, um sich zu Beginn des Winters selbst eine Freude zu machen oder um zu verschenken…

Mit Musik am Samstag!

Italiano :

Mercatino di Natale di Cauzid

Venerdì 28 e sabato 29 novembre dalle 14.30 alle 17.30

Creazioni originali e dolci di stagione da regalare o regalarsi all’inizio dell’inverno…

Musica il sabato!

Espanol :

Pequeño mercado navideño de Cauzid

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 14h30 a 17h30

Creaciones originales y dulces de temporada para darse un capricho a la entrada del invierno o para regalar…

Música el sábado

L’événement Marché de noël à Cauzid Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme