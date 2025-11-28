Marché de noël à Cauzid Maison de retraite Maison Cauzid Loriol-sur-Drôme
Marché de noël à Cauzid Maison de retraite Maison Cauzid Loriol-sur-Drôme vendredi 28 novembre 2025.
Marché de noël à Cauzid
Maison de retraite Maison Cauzid 22 rue du Perrier Loriol-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-11-28 14:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-28
Le petit marché de Noël de la maison Cauzid
Vendredi 28 & samedi 29 novembre de 14h30 à 17h30
Créations originales et douceurs de saison pour se faire plaisir au début de l’hiver ou pour offrir…
En musique le samedi !
Maison de retraite Maison Cauzid 22 rue du Perrier Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 61 55 animation.cauzid@fondationdiaconesses.org
English :
Cauzid’s little Christmas market
Friday November 28 & Saturday November 29, 2.30 pm to 5.30 pm
Original creations and seasonal sweets to treat yourself at the start of winter, or to give as a gift…
Music on Saturday!
German :
Der kleine Weihnachtsmarkt im Haus Cauzid
Freitag, 28. & Samstag, 29. November von 14:30 bis 17:30 Uhr
Originelle Kreationen und saisonale Leckereien, um sich zu Beginn des Winters selbst eine Freude zu machen oder um zu verschenken…
Mit Musik am Samstag!
Italiano :
Mercatino di Natale di Cauzid
Venerdì 28 e sabato 29 novembre dalle 14.30 alle 17.30
Creazioni originali e dolci di stagione da regalare o regalarsi all’inizio dell’inverno…
Musica il sabato!
Espanol :
Pequeño mercado navideño de Cauzid
Viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 14h30 a 17h30
Creaciones originales y dulces de temporada para darse un capricho a la entrada del invierno o para regalar…
Música el sábado
