Marché de noël à Cauzid Maison de retraite Maison Cauzid Loriol-sur-Drôme vendredi 28 novembre 2025.

Maison de retraite Maison Cauzid 22 rue du Perrier Loriol-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-11-28 14:30:00
fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-28

Le petit marché de Noël de la maison Cauzid
Vendredi 28 & samedi 29 novembre de 14h30 à 17h30
Créations originales et douceurs de saison pour se faire plaisir au début de l’hiver ou pour offrir…
En musique le samedi !
Maison de retraite Maison Cauzid 22 rue du Perrier Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 61 55  animation.cauzid@fondationdiaconesses.org

Cauzid’s little Christmas market
Friday November 28 & Saturday November 29, 2.30 pm to 5.30 pm
Original creations and seasonal sweets to treat yourself at the start of winter, or to give as a gift…
Music on Saturday!

Der kleine Weihnachtsmarkt im Haus Cauzid
Freitag, 28. & Samstag, 29. November von 14:30 bis 17:30 Uhr
Originelle Kreationen und saisonale Leckereien, um sich zu Beginn des Winters selbst eine Freude zu machen oder um zu verschenken…
Mit Musik am Samstag!

Mercatino di Natale di Cauzid
Venerdì 28 e sabato 29 novembre dalle 14.30 alle 17.30
Creazioni originali e dolci di stagione da regalare o regalarsi all’inizio dell’inverno…
Musica il sabato!

Pequeño mercado navideño de Cauzid
Viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 14h30 a 17h30
Creaciones originales y dulces de temporada para darse un capricho a la entrada del invierno o para regalar…
Música el sábado

