MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes

Cazedarnes Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs

Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs 5ème édition

Animation musicale, promenade à poney, chiens de traineaux, sculpteurs sur ballon, visite du père Noël, animations et jeux pour les enfants

17h30 Parade de Noël, déambulation à la lanterne dans le village, Père Noël en calèche et illuminations .

Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 7 88 34 70 67

English :

Artisanal Christmas market of creators and producers

German :

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt von Designern und Produzenten

Italiano :

Mercatino natalizio di creatori e produttori

Espanol :

Mercado navideño de creadores y productores

