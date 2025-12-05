MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes
MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES
Cazedarnes Hérault
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs
Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs 5ème édition
Animation musicale, promenade à poney, chiens de traineaux, sculpteurs sur ballon, visite du père Noël, animations et jeux pour les enfants
17h30 Parade de Noël, déambulation à la lanterne dans le village, Père Noël en calèche et illuminations .
Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 7 88 34 70 67
English :
Artisanal Christmas market of creators and producers
German :
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt von Designern und Produzenten
Italiano :
Mercatino natalizio di creatori e produttori
Espanol :
Mercado navideño de creadores y productores
