Informations pratiques

Cazedarnes

MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES

Cazedarnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs

Marché artisanal et producteurs locaux, de 11h à 18h, suivi d’une soirée thématique Cazedarnes Hors Piste .

Buvette et restauration sur place, animations gratuites pour les enfants. Arrivée du Père Noël en calèche.

Organisé par l’association “J’aime mon Cazedarnes” .

Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 7 88 34 70 67 mairie.cazedarnes@wanadoo.fr

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English :

Artisanal Christmas market of creators and producers

L’événement MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN