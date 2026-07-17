MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes
samedi 5 décembre 2026 · Cazedarnes
Informations pratiques
Cazedarnes
MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES
Cazedarnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs
Marché artisanal et producteurs locaux, de 11h à 18h, suivi d’une soirée thématique Cazedarnes Hors Piste .
Buvette et restauration sur place, animations gratuites pour les enfants. Arrivée du Père Noël en calèche.
Organisé par l’association “J’aime mon Cazedarnes” .
Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 7 88 34 70 67 mairie.cazedarnes@wanadoo.fr
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English :
Artisanal Christmas market of creators and producers
L’événement MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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