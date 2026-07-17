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AGENDA · Cazedarnes

MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes

samedi 5 décembre 2026 · Cazedarnes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Ville
34460 Cazedarnes
Département
Hérault
Tarif

Cazedarnes

MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES

Cazedarnes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Marché de Noël artisanal de créateurs et producteurs
Marché artisanal et producteurs locaux, de 11h à 18h, suivi d’une soirée thématique Cazedarnes Hors Piste .
Buvette et restauration sur place, animations gratuites pour les enfants. Arrivée du Père Noël en calèche.
Organisé par l’association “J’aime mon Cazedarnes”   .

Cazedarnes 34460 Hérault Occitanie +33 7 88 34 70 67  mairie.cazedarnes@wanadoo.fr

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English :

Artisanal Christmas market of creators and producers

L’événement MARCHÉ DE NOËL À CAZEDARNES Cazedarnes a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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