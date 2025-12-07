Marché de Noël à Celony Place Augustine Miretti Aix-en-Provence

Marché de Noël à Celony

Dimanche 7 décembre 2025 de 9h30 à 17h30. Place Augustine Miretti Parking de la crèche Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Toute la journée, des animations pour les petits et les grands en marge du marché de Noël.Familles

1Atelier décoration du sapin de Noel et lettre au pere noel de 10h à 12h30.

A partir de 14h30 animation autour des jeux pour les enfants et adultes ( pré-inscription nécessaire) , promenade a poney ( payante) et Chorale. .

Place Augustine Miretti Parking de la crèche Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

All day long, entertainment for young and old alongside the Christmas market.

German :

Den ganzen Tag über gibt es am Rande des Weihnachtsmarktes Veranstaltungen für Groß und Klein.

Italiano :

Per tutto il giorno, intrattenimento per grandi e piccini accanto al mercatino di Natale.

Espanol :

Durante todo el día, animación para grandes y pequeños junto al mercado navideño.

L’événement Marché de Noël à Celony Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence