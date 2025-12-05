MARCHÉ DE NOËL À CESSALES Cessales
FOYER RURAL Cessales Haute-Garonne
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Bientôt le marché de Noël à CESSALES avec son petit train et son père Noël !
Réservez la date de vendredi 5 décembre 2025 de 18h à 23h pour une soirée magique !
Des stands variés pour vos achats de Noël et votre plaisir (artisanat local)
De quoi vous restaurer et vous réchauffer: Huitre, vin blanc, charcuteries, châtaignes grillées. pâtisseries, vin et chocolat chaud…
Chants de Noël par la chorale de Beauville à 21h
Collecte de jouets au profit de la maison d’enfants MECS du Chêne Vert à Flourens
Tombola Airfrayer Ninja ticket à 2€ .
FOYER RURAL Cessales 31290 Haute-Garonne Occitanie cof.cessales@gmail.com
English :
Soon the Christmas market in CESSALES with its little train and Santa Claus!
German :
Bald ist der Weihnachtsmarkt in CESSALES mit seinem kleinen Zug und dem Weihnachtsmann!
Italiano :
Il mercatino di Natale di CESSALES è in arrivo, con il suo trenino e Babbo Natale!
Espanol :
El mercado navideño de CESSALES, con su trenecito y Papá Noel, ¡ya está aquí!
