Marché de Noël à Chaillac-sur-Vienne Place Mistral Chaillac-sur-Vienne

Plongez dans la magie des fêtes au Marché de Noël de Chaillac-sur-Vienne, organisé par le comité des fêtes ! Flânez parmi de nombreux exposants et artisans locaux, parfaits pour dénicher des cadeaux uniques et gourmands. Sur place, profitez d’une petite restauration conviviale et d’une buvette chaleureuse pour faire une pause entre deux emplettes.

Les enfants seront comblés lectures de contes, ateliers créatifs et décorations de Noël les attendent, sans oublier l’arrivée du Père Noël dès 11h pour des moments inoubliables. Des animations se dérouleront aussi dans l’église.

La journée sera animée par AMI 24.

Un rendez-vous authentique, festif et idéal pour partager l’esprit de Noël en famille ! .

