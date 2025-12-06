Marché de Noël à Chamalières sur Loire Salle polyvalente Chamalières-sur-Loire

Marché de Noël à Chamalières sur Loire

Salle polyvalente Place Saint Jacques Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Vivez la magie des fêtes de fin d’année au Marché de Noël de Chamalières-sur-Loire qui se déroulera cette année le samedi 6 décembre entre 10h et 18h dans la salle polyvalente de la commune !

Salle polyvalente Place Saint Jacques Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chamalieresanimation@gmail.com

Experience the magic of the festive season at the Chamalières-sur-Loire Christmas Market, taking place this year on Saturday December 6 between 10am and 6pm in the town’s multi-purpose hall!

Erleben Sie den Zauber der Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt in Chamalières-sur-Loire, der dieses Jahr am Samstag, den 6. Dezember, zwischen 10 und 18 Uhr in der Mehrzweckhalle der Gemeinde stattfindet!

Vivete la magia delle feste al Mercatino di Natale di Chamalières-sur-Loire, che quest’anno si terrà sabato 6 dicembre dalle 10 alle 18 nella sala polifunzionale della città!

Viva la magia de las fiestas en el Mercado de Navidad de Chamalières-sur-Loire, que este año tendrá lugar el sábado 6 de diciembre de 10:00 a 18:00 en el pabellón polivalente de la ciudad

