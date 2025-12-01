Marché de Noël à Champagney Salle des Fêtes Champagney

Marché de Noël à Champagney

Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle Champagney Haute-Saône

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Le Comité d’Animation de Champagney organise le marché de Noël à la Salle des Fêtes.

Poêlée d’andouillettes et beignets de pomme de terre sur réservation.

La buvette et la petite restauration seront assurées par les associations locales.

Un manège pour les enfants, et le père Noël sera présent tout le samedi et le dimanche à 16h.

Sculptures de ballons, le dimanche toute la journée. .

Salle des Fêtes Place du Général De Gaulle Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 65 23 37 cac.champagney@gmail.com

