Marché de Noël à Chanteloup Chanteloup
Marché de Noël à Chanteloup Chanteloup jeudi 18 décembre 2025.
Marché de Noël à Chanteloup
Salle des fêtes Chanteloup Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Marché de Noël, avec artisans et producteurs locaux.
Restauration, vin chaud et buvette sur place. .
Salle des fêtes Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 77 57 Animation.chanteloup@gmail.com
English : Marché de Noël à Chanteloup
L’événement Marché de Noël à Chanteloup Chanteloup a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Bocage Bressuirais