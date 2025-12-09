Marché de Noël à Chanteloup

Salle des fêtes Chanteloup Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Marché de Noël, avec artisans et producteurs locaux.

Restauration, vin chaud et buvette sur place. .

Salle des fêtes Chanteloup 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 52 77 57 Animation.chanteloup@gmail.com

English : Marché de Noël à Chanteloup

L’événement Marché de Noël à Chanteloup Chanteloup a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Bocage Bressuirais