Marché de Noël à Chardonnay Chardonnay

Le samedi 13 Décembre de 11h00 à 18h00 se déroulera la 4ème édition du marché de noël de chardonnay au cœur du château de Montlaville.

Un marché où se rencontrent tous les univers artisans, passionnés qui se lancent ou n’ont pas encore osé le faire, ceux qui ont de l’or dans les mains…

Créativité, artisanat, produits locaux, gourmandises, récup et seconde main…

Un sacré mélange de trouvailles !

Marché de noël ouvert à tous, n’hésitez pas à faire passer le mot partout autour de vous, que ce soit pour des personnes voulant tenir un stand ou de potentiels visiteurs.

(Pour les personnes souhaitant tenir un stand, inscription via le lien suivant: https://qrco.de/bgPib5 ou envoyer un e-mail à l’adresse suivante: frantz@ecoso.org) .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 48 41 69 frantz@ecoso.org

