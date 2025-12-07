Marché de Noël à Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

Marché de Noël à Châtillon-sur-Seine

Le dimanche 7 décembre 2025, le Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix ouvre grand ses portes pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la féerie de Noël.

Dans les salles mêmes du musée, une vingtaine d’artisans et de créateurs locaux viendront présenter leurs savoir-faire objets artisanaux, décorations, bijoux, gourmandises et idées cadeaux à découvrir tout au long de la journée.

Au sein de la cours du musée, un sapin géant de 7 mètres de haut apportera une touche spectaculaire à l’ambiance festive. De nombreuses animations, des boissons chaudes et des douceurs de saison viendront compléter cette journée magique.

Entrée libre et gratuite

De 10h à 17h30 en continu

Venez vivre un moment chaleureux et authentique, à la croisée du patrimoine, de l’artisanat et de la magie de Noël. .

