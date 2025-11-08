Marché de Noël à Chénérailles Chénérailles

Marché de Noël à Chénérailles

MARCHÉ DE NOËL à CHÉNÉRAILLES

Patinoire-Concert-Mascottes

Animations et nombreux exposants

Buvette Restauration

Feu d’artifice à 18h .

Place du champ de foire Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 10 70 comitedesfeteschenerailles@gmail.com

