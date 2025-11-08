Marché de Noël à Chénérailles Chénérailles
Marché de Noël à Chénérailles
Place du champ de foire Chénérailles Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
MARCHÉ DE NOËL à CHÉNÉRAILLES
Patinoire-Concert-Mascottes
Animations et nombreux exposants
Buvette Restauration
Feu d’artifice à 18h .
Place du champ de foire Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 10 70 comitedesfeteschenerailles@gmail.com
