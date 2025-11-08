Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Chénérailles Chénérailles dimanche 21 décembre 2025.

Place du champ de foire Chénérailles Creuse

MARCHÉ DE NOËL à CHÉNÉRAILLES

Patinoire-Concert-Mascottes
Animations et nombreux exposants
Buvette Restauration
Feu d’artifice à 18h   .

Place du champ de foire Chénérailles 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 10 70  comitedesfeteschenerailles@gmail.com

