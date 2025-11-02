Marché de Noël à Chennebrun Chennebrun

Marché de Noël à Chennebrun

Salle des fêtes Chennebrun Eure

Samedi 2025-12-13

2025-12-14

2025-12-13

L’Association Les Fossés du Roy en Pays d’Avre et d’Iton organise son traditionnel marché de Noël.

Vente de produits artisanaux et de créations locales amateurs.

Renseignement au 06 86 81 07 94. .

Salle des fêtes Chennebrun 27820 Eure Normandie +33 6 86 81 07 94 fossesduroyenpaysdavre@gmail.com

