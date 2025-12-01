Marché de Noël à Civrac Ecole Civrac-en-Médoc

Marché de Noël à Civrac

Ecole 6 Route Bégadan Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association les Lucioles du Village organise un marché de Noël au sein de l’école.

Marché de créateurs et artisans ; présence du Père Noël de 11h à 12h et de 16h à 17h ; ciné à 15h30, suivi d’un goûter offert aux enfants ; petite ferme pédagogique ; tombola.

Restauration rapide et buvette sur place.

Sur réservation pour les exposants (n° de SIRET obligatoire). .

Ecole 6 Route Bégadan Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 23 34 02 lesluciolesduvillage@gmail.com

English : Marché de Noël à Civrac

L’événement Marché de Noël à Civrac Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Médoc-Vignoble