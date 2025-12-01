Marché de Noël à Civrac Ecole Civrac-en-Médoc
Marché de Noël à Civrac Ecole Civrac-en-Médoc dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à Civrac
Ecole 6 Route Bégadan Civrac-en-Médoc Gironde
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association les Lucioles du Village organise un marché de Noël au sein de l’école.
Marché de créateurs et artisans ; présence du Père Noël de 11h à 12h et de 16h à 17h ; ciné à 15h30, suivi d’un goûter offert aux enfants ; petite ferme pédagogique ; tombola.
Restauration rapide et buvette sur place.
Sur réservation pour les exposants (n° de SIRET obligatoire). .
Ecole 6 Route Bégadan Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 23 34 02 lesluciolesduvillage@gmail.com
