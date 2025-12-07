Marché de Noël à Colombiès Colombiès

Marché de Noël à Colombiès

Nous vous attendons nombreux pour partager une journée chaleureuse et festive !

Au programme

30 artisans locaux

Ateliers enfants & spectacles

Visite du Père Noël à 15h30 (avec distribution de bonbons )

Tombola 2€ le ticket (30 lots à gagner !)

Soupe au fromage ou assiette de charcuterie 6€

Crêpes & gaufres maison

Vin chaud, chocolat chaud & buvette

Châtaignes grillées 2€ le cornet

Venez soutenir les artisans, passer un bon moment en famille et profiter de la magie de Noël .

Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 6 66 34 51 30 famillesruralescolombies@gmail.com

English :

We look forward to seeing you there to share a warm and festive day!

