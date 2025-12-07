Marché de Noël à Colombiès Colombiès
dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Colombiès
Colombiès Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Nous vous attendons nombreux pour partager une journée chaleureuse et festive !
Au programme
30 artisans locaux
Ateliers enfants & spectacles
Visite du Père Noël à 15h30 (avec distribution de bonbons )
Tombola 2€ le ticket (30 lots à gagner !)
Soupe au fromage ou assiette de charcuterie 6€
Crêpes & gaufres maison
Vin chaud, chocolat chaud & buvette
Châtaignes grillées 2€ le cornet
Venez soutenir les artisans, passer un bon moment en famille et profiter de la magie de Noël .
Colombiès 12240 Aveyron Occitanie +33 6 66 34 51 30 famillesruralescolombies@gmail.com
English :
We look forward to seeing you there to share a warm and festive day!
L’événement Marché de Noël à Colombiès Colombiès a été mis à jour le 2025-11-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)