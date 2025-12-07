Marché de Noël à Concevreux Concevreux
Concevreux Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Un marché de Noël dans une commune du Chemin des Dames !
Parmi les produits à offrir, de la décoration de Noël, des bijoux, des parfums, du miel, et un tas d’autres choses !
Organisé par le Foyer Rural de la commune
Moins de 50 exposants petite restauration (crêpes, croque-monsieur) et buvette
RV dans la Salle des fêtes de 10h à 18h ! .
Concevreux 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 69 45 20 09
English :
A Christmas market in a Chemin des Dames commune!
German :
Ein Weihnachtsmarkt in einer Gemeinde am Chemin des Dames!
Italiano :
Un mercatino di Natale in una città sul Chemin des Dames!
Espanol :
Un mercado navideño en un pueblo del Camino de las Damas
