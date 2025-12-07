Marché de Noël à Concevreux

Concevreux Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Un marché de Noël dans une commune du Chemin des Dames !

Parmi les produits à offrir, de la décoration de Noël, des bijoux, des parfums, du miel, et un tas d’autres choses !

Organisé par le Foyer Rural de la commune

Moins de 50 exposants petite restauration (crêpes, croque-monsieur) et buvette

RV dans la Salle des fêtes de 10h à 18h ! .

Concevreux 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 69 45 20 09

English :

A Christmas market in a Chemin des Dames commune!

German :

Ein Weihnachtsmarkt in einer Gemeinde am Chemin des Dames!

Italiano :

Un mercatino di Natale in una città sul Chemin des Dames!

Espanol :

Un mercado navideño en un pueblo del Camino de las Damas

