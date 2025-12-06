Marché de Noel à Condé-sur-Noireau Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Marché de Noel à Condé-sur-Noireau

Condé-sur-Noireau 87 rue de Vire Condé-en-Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Condé-sur-Noireau organise son traditionnel marché de Noël, au gymnase Robert Gossart, le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2025 . Nombreux exposants, restauration sur place.

Condé-sur-Noireau organise son traditionnel marché de Noël, au gymnase Robert Gossart, le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2025.

Programme complet

Tout le week-end

– Exposants

– Présence du Père Noël et de ses mascottes

– Restauration sur place

– Jeux surdimensionnés de la ludothèque en accès libre

– Structures gonflables

Samedi 6 décembre marché ouvert de 11H00 à 20H00

– 12h00 inauguration et verre de l’amitié

– 14h00 à 18h30 Sculpteuse de ballons

– 17h30 distribution des lanternes pour la retraite aux flambeaux au square Maurice Dossin (Eglise Saint Martin)

– 18h00 départ de la retraite aux flambeaux avec accompagnement musical de la fanfare Saint-Jacques de Cesny-les-Sources

– 18h45 concert de la fanfare Saint-Jacques de Cesny-les-Sources

Dimanche 7 décembre marché ouvert de 11H00 à 18H00

– 16h Spectacle familial RENDEZ-VOUS A NOEL par la compagnie des OH ! ET DES BAH ! .

Condé-sur-Noireau 87 rue de Vire Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 59 15 50

English : Marché de Noel à Condé-sur-Noireau

Condé-sur-Noireau is organizing its traditional Christmas market, at the Robert Gossart gymnasium, on Saturday December 6 and Sunday December 7, 2025. Numerous exhibitors, on-site catering.

German : Marché de Noel à Condé-sur-Noireau

Condé-sur-Noireau veranstaltet am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember 2025 seinen traditionellen Weihnachtsmarkt in der Sporthalle Robert Gossart. Zahlreiche Aussteller, Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Condé-sur-Noireau organizza il suo tradizionale mercatino di Natale presso la palestra Robert Gossart sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025. Numerose le bancarelle e la ristorazione in loco.

Espanol :

Condé-sur-Noireau celebra su tradicional mercado navideño en el gimnasio Robert Gossart el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025. Numerosos puestos y restauración in situ.

L’événement Marché de Noel à Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2025-11-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie