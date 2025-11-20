Marché de Noël à Courcemont Courcemont

Marché de Noël à Courcemont

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

De vrais chalets en bois seront installés !

Artisans, commerçants, créateurs… seront présents pour vous aider à bien préparer vos fêtes !

Vente de sapins, pâtes de fruits, pains d’épices, miel, foie gras, chocolats, huitres, créations artisanales diverses, vin/chocolats chauds, crêpes, gaufres…

Au programme de votre week-end

Samedi 13 décembre

– de 10h à 20h Marché de Noël

– de 17h à 19h Chorale dans l’église, chants de Noël et gospel

– le soir Restauration sur place ou à emporter (tartiflette sur réservation, au plus tard le 6 décembre)

Dimanche 14 décembre

– de 10h à 18h Marché de Noël

– à 17h Arrivée du Père Noël

Infos et réservations à comitedesfetes.courcemont@gmail.com 06 76 63 16 24 .

Place de l’église Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 63 16 24 comitedesfetes.courcemont@gmail.com

English :

Real wooden chalets will be set up!

German :

Es werden echte Holzhütten aufgestellt!

Italiano :

Verranno allestiti veri e propri chalet in legno!

Espanol :

Se instalarán auténticos chalés de madera

