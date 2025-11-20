Marché de Noël à Courcemont Courcemont
Marché de Noël à Courcemont Courcemont samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Courcemont
Place de l’église Courcemont Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
De vrais chalets en bois seront installés !
Artisans, commerçants, créateurs… seront présents pour vous aider à bien préparer vos fêtes !
Vente de sapins, pâtes de fruits, pains d’épices, miel, foie gras, chocolats, huitres, créations artisanales diverses, vin/chocolats chauds, crêpes, gaufres…
Au programme de votre week-end
Samedi 13 décembre
– de 10h à 20h Marché de Noël
– de 17h à 19h Chorale dans l’église, chants de Noël et gospel
– le soir Restauration sur place ou à emporter (tartiflette sur réservation, au plus tard le 6 décembre)
Dimanche 14 décembre
– de 10h à 18h Marché de Noël
– à 17h Arrivée du Père Noël
Infos et réservations à comitedesfetes.courcemont@gmail.com 06 76 63 16 24 .
Place de l’église Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 63 16 24 comitedesfetes.courcemont@gmail.com
English :
Real wooden chalets will be set up!
German :
Es werden echte Holzhütten aufgestellt!
Italiano :
Verranno allestiti veri e propri chalet in legno!
Espanol :
Se instalarán auténticos chalés de madera
L’événement Marché de Noël à Courcemont Courcemont a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Maine Saosnois