Informations pratiques

Courcemont

Marché de Noël à Courcemont

Place de l’église Courcemont Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

De jolis chalets en bois pour une belle ambiance de Noël !

Artisans, commerçants, créateurs… seront présents pour vous aider à bien préparer vos fêtes !

Vente de sapins, gourmandises, créations artisanales diverses, vin/chocolats chauds, crêpes, gaufres…

Au programme de votre week-end :

Samedi 12 décembre

– de 10h à 20h : Marché de Noël

– à 18h : Concert dans l’église

Dimanche 13 décembre :

– de 10h à 18h : Marché de Noël

– à 17h : Arrivée du Père Noël

Infos et réservations à : comitedesfetes.courcemont@gmail.com / 06 76 63 16 24 .

Place de l’église Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 63 16 24 comitedesfetes.courcemont@gmail.com

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English :

Cute wooden cabins for a wonderful Christmas atmosphere!

L’événement Marché de Noël à Courcemont Courcemont a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois