Marché de Noël à Courcemont Courcemont
samedi 12 décembre 2026 · Courcemont
Informations pratiques
Courcemont
Marché de Noël à Courcemont
Place de l’église Courcemont Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
De jolis chalets en bois pour une belle ambiance de Noël !
Artisans, commerçants, créateurs… seront présents pour vous aider à bien préparer vos fêtes !
Vente de sapins, gourmandises, créations artisanales diverses, vin/chocolats chauds, crêpes, gaufres…
Au programme de votre week-end :
Samedi 12 décembre
– de 10h à 20h : Marché de Noël
– à 18h : Concert dans l’église
Dimanche 13 décembre :
– de 10h à 18h : Marché de Noël
– à 17h : Arrivée du Père Noël
Infos et réservations à : comitedesfetes.courcemont@gmail.com / 06 76 63 16 24 .
Place de l’église Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 63 16 24 comitedesfetes.courcemont@gmail.com
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English :
Cute wooden cabins for a wonderful Christmas atmosphere!
L’événement Marché de Noël à Courcemont Courcemont a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois