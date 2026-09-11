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AGENDA · Courcemont

Marché de Noël à Courcemont Courcemont

samedi 12 décembre 2026 · Courcemont

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
72110 Courcemont
Département
Sarthe
Tarif

Courcemont

Marché de Noël à Courcemont

Place de l’église Courcemont Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-12

De jolis chalets en bois pour une belle ambiance de Noël !
Artisans, commerçants, créateurs… seront présents pour vous aider à bien préparer vos fêtes !
Vente de sapins, gourmandises, créations artisanales diverses, vin/chocolats chauds, crêpes, gaufres…
Au programme de votre week-end :
Samedi 12 décembre
– de 10h à 20h : Marché de Noël
– à 18h : Concert dans l’église
Dimanche 13 décembre :
– de 10h à 18h : Marché de Noël
– à 17h : Arrivée du Père Noël

Infos et réservations à : comitedesfetes.courcemont@gmail.com / 06 76 63 16 24   .

Place de l’église Courcemont 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 63 16 24  comitedesfetes.courcemont@gmail.com

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English :

Cute wooden cabins for a wonderful Christmas atmosphere!

L’événement Marché de Noël à Courcemont Courcemont a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois

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