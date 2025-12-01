Marché de Noël à Courcival Le Bourg Courcival
Marché de Noël à Courcival Le Bourg Courcival samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël à Courcival
Le Bourg Au Chalet Courcival Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le Comité des Fêtes vous invite à son Marché de Noël !
Créations maison, buvette et gâteaux. .
Le Bourg Au Chalet Courcival 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
English :
L’événement Marché de Noël à Courcival Courcival a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Maine Saosnois