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AGENDA · Courgains

Marché de Noël à Courgains Courgains

samedi 21 novembre 2026 · Courgains

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
72260 Courgains
Département
Sarthe
Tarif

Courgains

Marché de Noël à Courgains

Place de l’église Courgains Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 20:00:00

Date(s) :
2026-11-21

L’Association Ping Pong de Courgains organise la 3ᵉ édition de son Marché de Noël, qui se déroulera :
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 14h
Dans le bourg de Courgains
À cette occasion, nous sommes actuellement à la recherche d’artisans, créateurs, producteurs et exposants souhaitant participer à cette journée festive, magique et conviviale.
Nous nous permettons donc de solliciter votre mairie afin de savoir s’il vous serait possible de diffuser l’affiche jointe sur vos supports d’information et/ou de l’afficher dans votre mairie, afin de faire connaître cet événement auprès des habitants de votre commune.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter directement :
06 60 97 74 24
✉️ ludovic.rannou@gmail.com   .

Place de l’église Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 97 74 24  ludovic.rannou@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Noël à Courgains Courgains a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois