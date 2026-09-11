Marché de Noël à Courgains Courgains
samedi 21 novembre 2026 · Courgains
Informations pratiques
Courgains
Marché de Noël à Courgains
Place de l’église Courgains Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 14:00:00
fin : 2026-11-21 20:00:00
Date(s) :
2026-11-21
L’Association Ping Pong de Courgains organise la 3ᵉ édition de son Marché de Noël, qui se déroulera :
Samedi 21 novembre 2026 à partir de 14h
Dans le bourg de Courgains
À cette occasion, nous sommes actuellement à la recherche d’artisans, créateurs, producteurs et exposants souhaitant participer à cette journée festive, magique et conviviale.
Nous nous permettons donc de solliciter votre mairie afin de savoir s’il vous serait possible de diffuser l’affiche jointe sur vos supports d’information et/ou de l’afficher dans votre mairie, afin de faire connaître cet événement auprès des habitants de votre commune.
Les personnes intéressées peuvent nous contacter directement :
06 60 97 74 24
✉️ ludovic.rannou@gmail.com .
Place de l’église Courgains 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 60 97 74 24 ludovic.rannou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Noël à Courgains Courgains a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Maine Saosnois