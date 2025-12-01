Marché de Noël à Coussac Bonneval route des Allées Coussac-Bonneval
route des Allées Camping municipal Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Nombreux exposants. Animations diverses. Feu d’artifice. Programme complet à venir.
Venez partager un moment en famille ou entre amis au camping municipal des allées, ambiance village de Noël. .
route des Allées Camping municipal Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 20 29
