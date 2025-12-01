Marché de Noël à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard
Marché de Noël à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël à Couture-sur-Loir
Centre bourg Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Le 14 décembre, c’est Noël en Vallée de Ronsard !
Marché de Noël à Couture-sur-Loir. Au cœur du village du poète Pierre de Ronsard, venez rencontrer des exposants. Vous pourrez également assister à un spectacle, des animations avec l’arrivée du Père Noël & des balades en calèche. .
Centre bourg Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 42 03 mairie@valleederonsard.fr
English :
Christmas in the Vallée de Ronsard on December 8!
German :
Am 8. Dezember ist Weihnachten im Vallée de Ronsard!
Italiano :
Natale nella Vallée de Ronsard l’8 dicembre!
Espanol :
Navidad en el Valle de Ronsard el 8 de diciembre
L’événement Marché de Noël à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2025-11-03 par OT de Vendome Territoires Vendomois