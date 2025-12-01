Marché de Noël à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard

Marché de Noël à Couture-sur-Loir

Le 14 décembre, c’est Noël en Vallée de Ronsard !

Marché de Noël à Couture-sur-Loir. Au cœur du village du poète Pierre de Ronsard, venez rencontrer des exposants. Vous pourrez également assister à un spectacle, des animations avec l’arrivée du Père Noël & des balades en calèche. .

Centre bourg Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 42 03 mairie@valleederonsard.fr

English :

Christmas in the Vallée de Ronsard on December 8!

German :

Am 8. Dezember ist Weihnachten im Vallée de Ronsard!

Italiano :

Natale nella Vallée de Ronsard l’8 dicembre!

Espanol :

Navidad en el Valle de Ronsard el 8 de diciembre

