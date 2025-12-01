Marché de Noël à Couvron-et-Aumencourt Couvron-et-Aumencourt

Marché de Noël à Couvron-et-Aumencourt

19 Rue du Colonel Chépy Couvron-et-Aumencourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël organisé par l’association Les Petits Écoliers de Couvron

Toute la journée, profitez des stands artisanaux et du concours de dessin, et retrouvez le stand de maquillage de 14h à 15h, sans oublier bien entendu la venue du Père Noël (de 15h à 16h30) !

RV au Foyer Rural de 10h à 17h !

19 Rue du Colonel Chépy Couvron-et-Aumencourt 02270 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 47 49 23

English :

Christmas market organized by the association Les Petits Écoliers de Couvron

All day long, enjoy craft stalls and a drawing competition, as well as a face-painting stand from 2 to 3 p.m., and of course the visit of Santa Claus (from 3 to 4:30 p.m.)!

See you at the Foyer Rural from 10 a.m. to 5 p.m.!

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Vereinigung Les Petits Écoliers de Couvron

Den ganzen Tag über gibt es Kunsthandwerksstände und einen Malwettbewerb, von 14 bis 15 Uhr einen Schminkstand und natürlich den Weihnachtsmann (von 15 bis 16.30 Uhr)!

Wir sehen uns im Foyer Rural von 10 bis 17 Uhr!

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Les Petits Écoliers de Couvron

Per tutto il giorno, approfittate delle bancarelle di artigianato e del concorso di disegno, e visitate la bancarella di face painting dalle 14.00 alle 15.00, senza dimenticare naturalmente la visita di Babbo Natale (dalle 15.00 alle 16.30)!

Ci vediamo al Foyer Rural dalle 10.00 alle 17.00!

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación Les Petits Écoliers de Couvron

Durante todo el día, aproveche los puestos de artesanía y el concurso de dibujo, y visite el puesto de pintura de caras de 14:00 a 15:00, sin olvidar, por supuesto, la visita de Papá Noel (de 15:00 a 16:30)

Nos vemos en el Foyer Rural de 10.00 a 17.00 h

