Marché de Noël à Crocq Crocq

Place Georges HUBERT Crocq Creuse
29 et 30 NOVEMBRE
Samedi de 11h à 19h Dimanche de 10h à 18h
95 exposants!
Patinoire
Manège
Animations diverses
Restauration sur place
Samedi soir (19h) Feu d’artifice .
Place Georges HUBERT Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfcrocq23@gmail.com
