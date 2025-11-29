Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Crocq Crocq samedi 29 novembre 2025.

Place Georges HUBERT Crocq Creuse

Tarif : – –

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30

2025-11-29

29 et 30 NOVEMBRE
Samedi de 11h à 19h Dimanche de 10h à 18h

95 exposants!
Patinoire
Manège
Animations diverses
Restauration sur place
Samedi soir (19h) Feu d’artifice   .

Place Georges HUBERT Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfcrocq23@gmail.com

