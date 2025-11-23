Marché de Noël à Cubzac les Ponts

Salle municipale Cubzac-les-Ponts Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez passer un agréable et chaleureux moment au milieu de créateurs locaux proposant de l’épicerie fine, vins, décorations de Noël,…

Vin chaud, promenades en poney, photos ave le père noël, maquilleuse et jeux pour enfants. .

Salle municipale Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 02 11

English : Marché de Noël à Cubzac les Ponts

German : Marché de Noël à Cubzac les Ponts

Italiano :

Espanol : Marché de Noël à Cubzac les Ponts

L’événement Marché de Noël à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2025-11-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme