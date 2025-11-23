Marché de Noël à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts
Marché de Noël à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts samedi 13 décembre 2025.
Salle municipale Cubzac-les-Ponts Gironde
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Venez passer un agréable et chaleureux moment au milieu de créateurs locaux proposant de l’épicerie fine, vins, décorations de Noël,…
Vin chaud, promenades en poney, photos ave le père noël, maquilleuse et jeux pour enfants. .
Salle municipale Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 02 11
