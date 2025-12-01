Marché de Noël à Dénezé-sous-Doué Dénezé-sous-Doué

Marché de Noël à Dénezé-sous-Doué

Rue Principale Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

L’association La Dénezéenne organise son 3ème marché de Noël

Au programme

– Produits locaux

– Créations artisanales

– Dégustation d’huîtres

– Vin & charcuterie

– Fouées salées ou sucrées

– Vin et chocolat chauds

– Desserts maison

– Concours du meilleur biscuit de Noël ; les enfants (de 6 à 12 ans) et les adultes sont invités à déposer leurs 5 biscuits à la salle des fêtes le dimanche 14 décembre entre 14h00 et 15h00. Un jury élira le meilleur sablé. Une récompense sera remise aux 3 meilleurs pâtissiers (enfants) et au meilleur pâtissier (adulte). Les résultats seront communiqués à 16h45.

Après-midi animé par Jérémy Lebrun (sculpture de ballons, magie, guitare). Une tombola clôturera cette journée festive, familiale et conviviale.

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h. .

Rue Principale Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 32 91 63 ladenezeenne@gmail.com

English :

La Dénezéenne association organizes its 3rd Christmas market

