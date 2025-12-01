Marché de Noël à Dénezé-sous-Doué Dénezé-sous-Doué
Marché de Noël à Dénezé-sous-Doué
Rue Principale Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
L’association La Dénezéenne organise son 3ème marché de Noël
Au programme
– Produits locaux
– Créations artisanales
– Dégustation d’huîtres
– Vin & charcuterie
– Fouées salées ou sucrées
– Vin et chocolat chauds
– Desserts maison
– Concours du meilleur biscuit de Noël ; les enfants (de 6 à 12 ans) et les adultes sont invités à déposer leurs 5 biscuits à la salle des fêtes le dimanche 14 décembre entre 14h00 et 15h00. Un jury élira le meilleur sablé. Une récompense sera remise aux 3 meilleurs pâtissiers (enfants) et au meilleur pâtissier (adulte). Les résultats seront communiqués à 16h45.
Après-midi animé par Jérémy Lebrun (sculpture de ballons, magie, guitare). Une tombola clôturera cette journée festive, familiale et conviviale.
Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 18h. .
Rue Principale Dénezé-sous-Doué 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 13 32 91 63 ladenezeenne@gmail.com
English :
La Dénezéenne association organizes its 3rd Christmas market
