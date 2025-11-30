Marché de Noël à Dierre Dierre
Marché de Noël à Dierre Dierre dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël à Dierre
Dierre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël à Dierre le 30novembre 2025, entre 10h00 et 17h, à la place de l’église. Artisans locaux et un stand APE seront présent.
Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire apedierre@gmail.com
English :
Christmas market in Dierre on November 30, 2025, between 10am and 5pm, at the church square. Local craftsmen and an APE stand will be present.
German :
Weihnachtsmarkt in Dierre am 30. November 2025 zwischen 10.00 und 17.00 Uhr auf dem Place de l’Eglise. Lokale Kunsthandwerker und ein EV-Stand werden anwesend sein.
Italiano :
Mercatino di Natale a Dierre il 30 novembre 2025, dalle 10 alle 17, nella piazza della chiesa. Saranno presenti artigiani locali e uno stand di APE.
Espanol :
Mercado de Navidad en Dierre el 30 de noviembre de 2025, entre las 10.00 y las 17.00 horas, en la plaza de la iglesia. Estarán presentes artesanos locales y un puesto de la APE.
