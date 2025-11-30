Marché de Noël à Dierre

Dierre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël à Dierre le 30novembre 2025, entre 10h00 et 17h, à la place de l’église. Artisans locaux et un stand APE seront présent.

Dierre 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire apedierre@gmail.com

English :

Christmas market in Dierre on November 30, 2025, between 10am and 5pm, at the church square. Local craftsmen and an APE stand will be present.

German :

Weihnachtsmarkt in Dierre am 30. November 2025 zwischen 10.00 und 17.00 Uhr auf dem Place de l’Eglise. Lokale Kunsthandwerker und ein EV-Stand werden anwesend sein.

Italiano :

Mercatino di Natale a Dierre il 30 novembre 2025, dalle 10 alle 17, nella piazza della chiesa. Saranno presenti artigiani locali e uno stand di APE.

Espanol :

Mercado de Navidad en Dierre el 30 de noviembre de 2025, entre las 10.00 y las 17.00 horas, en la plaza de la iglesia. Estarán presentes artesanos locales y un puesto de la APE.

