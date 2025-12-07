Marché de Noël à Dingé Ecole publique Dingé
Marché de Noël à Dingé Ecole publique Dingé dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël à Dingé
Ecole publique 2 Rue de la Châtaigneraie Dingé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 13:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël de l’école publique de Dingé, organisé par les P’titous association des parents d’élèves.
12 exposants présents + stands des enseignantes + stand de l’association des parents d’élèves.
Buvette et petite restauration sur place. .
Ecole publique 2 Rue de la Châtaigneraie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 52 08 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël à Dingé Dingé a été mis à jour le 2025-11-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel