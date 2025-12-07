Marché de Noël à Dingé Ecole publique Dingé

Marché de Noël à Dingé

Ecole publique 2 Rue de la Châtaigneraie Dingé Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 13:00:00

2025-12-07

Marché de Noël de l’école publique de Dingé, organisé par les P’titous association des parents d’élèves.

12 exposants présents + stands des enseignantes + stand de l’association des parents d’élèves.

Buvette et petite restauration sur place. .

Ecole publique 2 Rue de la Châtaigneraie Dingé 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 20 52 08 01

L’événement Marché de Noël à Dingé Dingé a été mis à jour le 2025-11-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel