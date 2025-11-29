Marché de Noël à Dirac Salle des Fêtes Dirac
Marché de Noël à Dirac Salle des Fêtes Dirac samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël à Dirac
Salle des Fêtes 239 rue du Bourg Dirac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’Atelier 16 Points de Couture en partenariat avec G’la Pêche (association sportive de Dirac) organise le premier Marché de Noël de Dirac à la salle des fêtes !
.
Salle des Fêtes 239 rue du Bourg Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 61 69 16ptsdecouture@gmail.com
English :
Atelier 16 Stitches de Couture in partnership with G?la Pêche (Dirac sports association) is organizing the first Dirac Christmas Market at the Salle des Fêtes!
German :
Das Atelier 16 Points de Couture organisiert in Zusammenarbeit mit G?la Pêche (Sportverein von Dirac) den ersten Weihnachtsmarkt von Dirac in der Festhalle!
Italiano :
Il laboratorio di cucito 16 Stitches, in collaborazione con G?la Pêche (associazione sportiva di Dirac), organizza il primo mercatino di Natale di Dirac nella Salle des Fêtes!
Espanol :
El Taller de Costura 16 Puntadas, en colaboración con G’la Pêche (asociación deportiva de Dirac), organiza el primer Mercado de Navidad de Dirac en la Sala de Fiestas
L’événement Marché de Noël à Dirac Dirac a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême