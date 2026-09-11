AGENDA · Dormans
Marché de Noël à Dormans Parvis du Château Dormans
dimanche 29 novembre 2026 · Parvis du Château · Dormans
Informations pratiques
Dormans
Marché de Noël à Dormans
Parvis du Château Avenue des Victoires Dormans Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 19:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Tout public
Idées cadeaux
Artisans
Produits locaux
Vin chaud et restauration
Animations
Photo avec le Père Noël .
Parvis du Château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 87 32 18 01
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English : Marché de Noël à Dormans
L’événement Marché de Noël à Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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