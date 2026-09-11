UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dormans

Marché de Noël à Dormans Parvis du Château Dormans

dimanche 29 novembre 2026 · Parvis du Château · Dormans

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parvis du Château
Adresse
Avenue des Victoires
Ville
51700 Dormans
Département
Marne
Tarif

Dormans

Marché de Noël à Dormans

Parvis du Château Avenue des Victoires Dormans Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 19:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Tout public
Idées cadeaux
Artisans
Produits locaux
Vin chaud et restauration

Animations
Photo avec le Père Noël   .

Parvis du Château Avenue des Victoires Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 87 32 18 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël à Dormans

L’événement Marché de Noël à Dormans Dormans a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence de Développement Touristique de la Marne

À voir aussi à Dormans (Marne)