Marché de Noël à Doulon La Petite Cure (café associatif) Nantes

Marché de Noël à Doulon Alliance locale et la Petite Cure s’associent pour vous proposer un marché de Noël le week-end du 6 et 7 décembre dans le quartier Doulon ! Au programme :un marché de créateurices : bijoux, crochet, couture, illustrations…des ateliers bien-être et créatifs à prix libre,vin chaud et petite restaurationDeux lieux :Alliance locale – 1 bvd Auguste Peneau – tram 1 ou bus lignes 12 & 87 arrêt Mairie de DoulonLa Petite Cure – 8 bvd du Manoir St Lô – bus lignes 12 & 87 arrêt Vieux Doulon

