Marché de Noël à Drefféac Rue du stade Drefféac

Marché de Noël le samedi 29 novembre de 11h à 20h et de le dimanche 30 novembre de 10h à 17h à l’Espace Culturel de Drefféac

Animations, vin chaud

Visite du Père Noël

Entrée gratuite

Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Drefféac .

Rue du stade Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

