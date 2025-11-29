Marché de Noël à Drefféac Rue du stade Drefféac
Marché de Noël le samedi 29 novembre de 11h à 20h et de le dimanche 30 novembre de 10h à 17h à l’Espace Culturel de Drefféac
Animations, vin chaud
Visite du Père Noël
Entrée gratuite
Organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Drefféac .
Rue du stade Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
