Marché de Noël à Durenque

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir ? Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes.

De 9h -18h Nombreux exposants locaux. Animation jeux de société pour petits et grands. Animation gratuite proposée par Sandrine,

organisé par l’atelier Trucs et Bidules et l’association Terre Neuve Madagascar . Renseignement 06 76 57 76 10 .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie

English :

Want to treat yourself or others? See you from 9am to 6pm at the village hall.

German :

Lust, eine Freude zu machen oder sich selbst eine Freude zu machen? Treffen Sie sich von 9 bis 18 Uhr in der Festhalle.

Italiano :

Volete regalare a voi stessi o agli altri? Ci vediamo dalle 9 alle 18 nella sala del villaggio.

Espanol :

¿Quieres darte un capricho o dárselo a otros? Nos vemos de 9:00 a 18:00 en el salón del pueblo.

L’événement Marché de Noël à Durenque Durenque a été mis à jour le 2025-10-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)