Marché de Noël à Entrains-Sur-Nohain Place Saint-Cyr Entrains-sur-Nohain

Marché de Noël à Entrains-Sur-Nohain

Place Saint-Cyr Place Saint Cyr Entrains-sur-Nohain Nièvre

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 14:00:00

2025-12-07

Seront présent

Sapeurs-Pompiers pour le Téléthon

Le Club Générations Mouvement et leurs Créations

Le rucher de Magalie

Le moulin de Mirebeau

L’atelier de Bourgogne savons, bougies …

Yolande et ses perles

Nous comptons sur votre présence !! .

