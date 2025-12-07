Marché de Noël à Entrains-Sur-Nohain Place Saint-Cyr Entrains-sur-Nohain
Marché de Noël à Entrains-Sur-Nohain Place Saint-Cyr Entrains-sur-Nohain dimanche 7 décembre 2025.
Place Saint-Cyr Place Saint Cyr Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : – –
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 14:00:00
2025-12-07
Seront présent
Sapeurs-Pompiers pour le Téléthon
Le Club Générations Mouvement et leurs Créations
Le rucher de Magalie
Le moulin de Mirebeau
L’atelier de Bourgogne savons, bougies …
Yolande et ses perles
Nous comptons sur votre présence !! .
Place Saint-Cyr Place Saint Cyr Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 06 mairie-entrains-sur-nohain@wanadoo.fr
